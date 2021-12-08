Новини

Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

69918
Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти
В Україні повністю вакциновано проти COVID-19 588 тис. працівників шкіл, що складає 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тис. очікують на другу дозу вакцини.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша кількість щеплених двома дозами вакцини у Дніпропетровській (98%), Луганській (97,3%), Сумській (96,5%), Харківській (95,6%) та Черкаській (95,4%) областях.

Через відсутність 100% вакцинації педагогів у "червоній" зоні дистанційне навчання продовжили у 415 школах. 3 грудня цей показник був більшим на 325 шкіл.

Читайте: Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sergii Naushenko
    А чому не на довічне ув'язнення з конфіскацією майна?
    Не будь дріб'язковим, знищувати рештки мислячих людей - значить, знищувати!
  • Ruslan Wise
    90 это те кто при необходимости и бюллетени пачками будет кидать
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини