Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

В Україні повністю вакциновано проти COVID-19 588 тис. працівників шкіл, що складає 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тис. очікують на другу дозу вакцини.