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США опрацьовують варіант ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі нападу на Україну, - Нуланд

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США опрацьовують варіант ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі нападу на Україну, - Нуланд
Адміністрація США опрацьовує варіант, який передбачає повну фінансову ізоляцію Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення РФ до України.

Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи на слуханнях у Сенаті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали заходи, які були б рівнозначні повній фінансовій ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу, для їхньої можливості подорожувати і для торгівлі", - сказала Нуланд у комітеті сенату із закордонних справ, відповідаючи на питання про можливі заходи проти Росії.

"Розглядаються усі можливі варіанти", - додала представник Держдепу.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Ничего, что нападение рашки, о котором рассказываеи Нуланд произошло 7.5 лет назад? Как раз, в то время ещё никакого Трампа не было, а были Нуланд и Байден.
  • irenka ko
    Трампістам це не сподобається.
  • Муад Дибб
    Только тогда амеры были другими. То были победители во Второй мировой, а не их немочные внуки. После Маккейна воинов там уже нет.
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