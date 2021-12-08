США опрацьовують варіант ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі нападу на Україну, - Нуланд
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Адміністрація США опрацьовує варіант, який передбачає повну фінансову ізоляцію Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення РФ до України.
Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи на слуханнях у Сенаті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорювали заходи, які були б рівнозначні повній фінансовій ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу, для їхньої можливості подорожувати і для торгівлі", - сказала Нуланд у комітеті сенату із закордонних справ, відповідаючи на питання про можливі заходи проти Росії.
"Розглядаються усі можливі варіанти", - додала представник Держдепу.