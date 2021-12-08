За добу війська РФ шість разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 7 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок. Втрат серед цивільного населення немає.

В бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

В районі Нью-Йорку противник вів обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з вогонь автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 8 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.