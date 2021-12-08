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Путін прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи будуть його апетити зростати, - Нуланд

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Путін прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи будуть його апетити зростати, - Нуланд
Заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд висловила побоювання, що президент Російської Федерації Володимир Путін прагне відродити Радянський Союз, і в цьому він бачить своє призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Вікторії Нуланд в Сенаті.

За словами Нуланд, Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону свого впливу і прагне увійти в історію, відтворивши подобу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

"Є побоювання вважати, що він в якості проєкту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?", - сказала Нуланд.

Вона також зазначила, що Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії Росії.

"Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії", - додала Нуланд.

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Нагадаємо, що Байден попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну. За його словами, США сьогодні готові зробити те, чого не зробили у 2014 році.

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    зачем фуйло живёт, кацапская свинья ?

    ведь нету толку на земле от них …

    украсть, бухнуть, убить - их радость бытия …

    и затащить в своё дерьмо -других ...
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Ну мало-ли о чем мечтает какое-то *****. Вот лично я мечтаю, что-бы это ***** побыстрее подохло, а территорию лаптестана огородить забором высотой 10 метров и залить бетоном под самый верх.
  • Vedana
    Вони з летаргічного сну вилізли ?

    Давним-давно відомо ! х**ло відкритим текстом сказало, що найбільшою геополітичною катастрофою 20 ст вважає розпад союзу.

    І його дії конкретно демонструють дуже "вумним" політикам, що він саме це й робить.

    А "діячі" припускають ...
    Дійшло до жирафа на сьомий день.
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