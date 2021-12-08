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Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"

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Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"
Вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону" у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19, однак бустерні щеплення суттєво захищають навіть і проти цього штаму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на проведене у ПАР дослідження пише Sky News.

"Як показують перші лабораторні дослідження нового штаму у ПАР, антитіла від вакцини Pfizer можуть бути до 40 разів менш ефективними проти "Омікрона" у порівнянні з оригінальним штамом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий штам значно ліпше уникає захисту вакцин, утім не є невразливим.

"У ході дослідження було встановлено, що антитіла вакцинованих та природно інфікованих COVID-19 людей були значно більш дієвими проти "Омікрона", що свідчить про вірогідні переваги бустерних щеплень", - стверджує Sky News.

За словами професора Алекса Сігала з Африканського інституту дослідження здоров’я, який очолював випробування, новий штам краще уникає захисту вакцин та ліпше передається у порівнянні з іншими різновидами COVID-19.

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Однак проведене ним дослідження - дуже обмежене у своєму масштабі, оскільки включало лише створений у лабораторії штам "Омікрон", перевірений на крові всього 12 вакцинованих осіб.

"Таким чином, дослідження не показує ефективність вакцин у недопущенні інфікування або передачі "Омікрну" в реальному світі. Дослідження цінне тим, що демонструє значний вплив штаму, а також те, що вакцини все одно надають певний захист. При цьому бустерні щеплення суттєво захищають", - підсумовує видання.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Круте "дослідження" на 12-ти особах.
    До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.

    Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
    Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.

    А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.

    І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
  • Юлия 111 4357a49d
    Но ничего, не эфективная вакцина, но уколоть ее все равно надо, а иначе ты антиваксер и тебя надо изолировать от всего уколовшеегося общества. А то прибыли Pfizer будут меньше, а это недопустимо.
  • Сергей Ф.
    короче - вакцина бесполезна, но вы колитесь.
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