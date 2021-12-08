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Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО та Заходу, - Вершбоу

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Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО та Заходу, - Вершбоу
Президент Росії Володимир Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО і Заходу.

Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо Путін вдасться до широкомасштабної агресії, то союзники нададуть стопроцентну підтримку Україні. Але він може вдатися і до такої обмеженої якоїсь агресії, для того, щоб не викликати масивної відповіді з боку Альянсу та Заходу", - сказав Вершбоу.

На його думку, зараз одним із найважливіших аспектів відповіді адміністрації Байдена на цю загрозу російської агресії є активна співпраця зі своїми союзниками на політичному рівні.

"Сьогодні я бачив, що Голова Єврокомісії сказала, що Європейський Союз накладе серйозні санкції на Росію, якщо буде агресія. Тобто, це вже дає свої результаті. І я думаю, що це добре, що президент США консультувався з Великобританією, Францією, Італією, Німеччиною вчора і чітко висловив свою позицію щодо дій Путіна, і заручився підтримкою союзників", - сказав ексзаступник Генерального секретаря НАТО.

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Він зазначив, що Україні важливо мати коаліцію, яка її підтримує.

"Дуже важливо мати коаліцію, яка надасть підтримку та допомогу Україні. Європейці рухаються правильно в плані санкцій. Я думаю, вони можуть зробити більше в плані допомоги українському війську... НАТО як організація також має зайняти свою чітку і жорстку позицію, не лише в риториці, але й для того, щоб більш ефективно допомагати українським Збройним Силам", - переконаний Вершбоу.

Він підкреслив, що Путін повинен усвідомлювати, що "якщо ця агресія буде, він заплатить дуже високу ціну, в тому числі і жертвами на полі бою, і до того ж, у результаті санкції".

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Байден загнал хуйло в будку, став на защиту Украины.. Это было ожидаемо. А еще, что мне особенно понравилось, что Джо дал понять, что он на стороне Украины, а этой ЗЕбанутой шмаркле очень толсто намекнул, что говноралиссимусу бубочке место у параши, потому что о результатах переговоров с хуйлом Байден сообщил всем ведущим лидерам Европы, а окурку Бубочке он позвонит в четверг, если будет время и желание. Было-бы вообще забавно, если-бы Байден поговорил на эту тему с своим давним другом Порошенко, а потом через посла или завхоза посольства США сообщил клоуну, о чем он договорился с хуйлом.
  • Герхард
    А зараз США дивляться на ЗЕлену Україну та розуміють, що вона не мичить, не телиця, та просуває російську агентуру у владі, розвалюючи ВСУ та військову розвідку.

    США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
  • Petrov Viktor
    Россияне, это вам не совок, за спинами многонациональной армии отсиделся не получится, похоронка будет в каждом доме.
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