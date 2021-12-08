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В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали
В Україні зафіксовано 9 371 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 8 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та звершили курс щеплення!

За добу 07 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 госпіталізовано – 2 998 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 летальних випадків – 450;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 одужало – 26 804 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 захворіло – 3 519 981 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 одужало – 3 109 423 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 летальних випадків – 89 436;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом проведено 25 947 664 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 13

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Топ коментарі

  • Ярослав Славко
    Чому не подаєте інформацію по госпіталізованим і померлим в розрізі за віком???

    "82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
    лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?
  • Гавриил Гаврилов
    Скільки померло від інфарктів і інсультів??
  • Антип61
    Суммарно от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине каждый день умирает 1000-1100 человек.
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