В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та звершили курс щеплення!
За добу 07 грудня в Україні:
зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);
199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 998 осіб;
летальних випадків – 450;
одужало – 26 804 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 519 981 особа;
одужало – 3 109 423 особи;
летальних випадків – 89 436;
проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом проведено 25 947 664 щеплення", - розповіли в МОЗ.