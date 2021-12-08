"Омікрон"-штам коронавірусу виявлено вже у 57 країнах, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено у 57 країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.ру".

Експерти організації зазначають, що в Африці стрімко зростає кількість хворих на коронавірус, і пов'язують це з поширенням "Омікрон"-штаму.

"Попередні аналізи свідчать про те, що мутації, присутні в "Омікрон"-варіанті, можуть знижувати нейтралізуючу активність антитіл, що призводить до зниження захисту з боку природного імунітету", - зазначають у ВООЗ.

В організації наголошують, що інформації про високу заразність "Омікрону", ефективність вакцин та ступінь тяжкості ще немає. Експерти лише повідомили, що за даними різних країн, хвороба протікає легко і без особливих симптомів.

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Штам коронавірусу, який одержав у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) позначення "омікрон", було виявлено у листопаді поточного року на півдні Африки. На думку експертів, він може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. У ВООЗ пізніше повідомили про високу ймовірність глобального розповсюдження "омікрону".