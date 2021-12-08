Конгрес США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $300 млн допомоги Україні

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

Американські законодавці включили до оборонного бюджету на 2022 рік 300 мільйонів доларів військової допомоги для Збройних сил України. Тоді як Білий дім казав про 250 мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

При цьому Конгрес не згадав пропозицію про запровадження обов’язкових санкцій проти "Північного потоку-2" вартістю 11 мільярдів доларів, призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини, та російського суверенного боргу.

Крім того, немає згадки про накладення санкцій проти 35 росіян з оточення Путіна.

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До оборонного бюджету ввійшли 4 мільярди доларів на військове стримування Росії проти 3,5 мільярда доларів запитуваних Адміністрацією Байдена.

Загальний розмір оборонного бюджету, як передбачається, становитиме 770 мільярдів доларів.

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.