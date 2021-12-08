Захід може тиснути на Росію стосовно України через "Північний потік-2", - Білий дім

Газопровід "Північний потік 2" наразі цілком можна використовувати, щоб чинити тиск на Росію на тему України.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз газопровід не працює, газ ним не поставляють. Тому газопровід (у нинішньому стані. - Ред.) не може використовуватися Росією для тиску. Навпаки, Захід може використовувати його для тиску: якщо Володимир Путін хоче, щоб газ поставлявся трубопроводом, то, можливо, не слід йти на ризик та вторгатися в Україну", - сказав він у вівторок на брифінгу у Білому домі.

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