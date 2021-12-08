За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у п'ятірці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 601 868 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 997 осіб (вчора - 5 772).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 267 435 588 випадків інфікування, з них 601 868 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 287 412 осіб, з них 7 997 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 240,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 3-тю в Європі.



