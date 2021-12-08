Зміна позиції Лукашенка щодо окупації Криму викликає занепокоєння, - Нуланд

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, змінив свою позицію стосовно окупації Криму, що викликає занепокоєння.

Про це заявила у вівторок заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань щодо Росії в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він сказав своєму народові, що ніколи не допустить, аби Росія дійсно використала територію Білорусі для маршу на Україну чи маскувала свої війська під білоруські. Але ми побачили, як Лукашенко змінив свою власну позицію щодо Криму. Він довго відмовлявся визнавати претензії Росії на Крим, але тиждень тому змінив тактику, що викликає занепокоєння", - зазначила вона.

Ситуація у Білорусі "просто трагічна і справді викликає занепокоєння у багатьох відношеннях", саме тому адміністрація США, разом з Європейським Союзом на багатосторонній основі посилила санкції проти режиму Лукашенка, зокрема – щодо цілих секторів економіки та проти "відповідальних за насильство та залякування", зазначила Нуланд.

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Вона також нагадала, як влада Білорусі "дуже цинічним і небезпечним способом" використовує мігрантів, яких приймає з третіх країн, для провокацій на кордоні з ЄС.