Саакашвілі заявив, що на знак протесту припиняє будь-яке лікування

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що припиняє лікуватися у військовому шпиталі в Горі. Це рішення він мотивував протестом проти "дисциплінарних заходів", які, за його словами, застосували до нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це з'явилося на сторінці Саакашвілі у фейсбуці.

"Сьогодні вранці був оприлюднений звіт державного інспектора, який оштрафував Мін'юст за грубі порушення моїх прав.

Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував. Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора.

Після цього моя мати, яка мала всі дозволи на те, щоб увійти і відвідати мене, провела на вулиці близько 4 годин і була відправлена ​​назад у Тбілісі. Крім того, мені не дозволяли відвідувати мого особистого лікаря близько 1 години, доки не втрутилася адміністрація лікарні", - написав він.

Саакашвілі зазначив, що це є відповіддю на звіт держінспектора, а саме помста.

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"Тому я припиню все лікування і не зупиню цей протест, доки вони не скасують так звані дисциплінарні заходи та не відновлять нормальний допуск відвідувачів до мене!" - наголосив Саакашвілі.



