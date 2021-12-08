Фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП заплановані на 21 грудня

Співбесіди кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відбудуться 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія визначиться з переможцем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в комісії з обрання керівника САП.

"Комісія завершила засідання, визначивши дату співбесіди кандидатів – 10:00 21 грудня", - йдеться в повідомленні.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Як відомо, конкурс з обрання керівника САП перебуває на фінальній стадії.

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Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.