Епідзонування України: Київ та 13 областей у "жовтій" зоні, рівень COVID-госпіталізації перевищено в трьох регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 грудня в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 13 областей. На "червоному" рівні залишаються 10 регіонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

До "жовтого" рівня епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.

На "червоному" рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

На "помаранчевому" рівні одна область - Донецька.

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Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 7 грудня по країні становить 400 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності - 586 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській - 670, Волинській - 617 областях на 100 тис. населення.

Станом на 7 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 46,5, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій складає 40,8 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у 3 регіонах країни - Чернігівській, Хмельницькій та Вінницькій області.

Станом 7 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19. Так, по країні цей показник становить 39,5% при визначеному граничному рівні у 65%. У столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 37%.