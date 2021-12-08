Епідзонування України: Київ та 13 областей у "жовтій" зоні, рівень COVID-госпіталізації перевищено в трьох регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
До "жовтого" рівня епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.
На "червоному" рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
На "помаранчевому" рівні одна область - Донецька.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 7 грудня по країні становить 400 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності - 586 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській - 670, Волинській - 617 областях на 100 тис. населення.
Станом на 7 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 46,5, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій складає 40,8 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у 3 регіонах країни - Чернігівській, Хмельницькій та Вінницькій області.
Станом 7 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19. Так, по країні цей показник становить 39,5% при визначеному граничному рівні у 65%. У столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 37%.