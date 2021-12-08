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Генсек ООН Гутерріш, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19, - AFP

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Генсек ООН Гутерріш, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19, - AFP
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуває в ізоляції через спілкування із хворим на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на власні джерела пише AFP.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуватиме в ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили COVID-19", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.
  • Підлога Маккартні
    Скорее решил шлангануть и петлянуть от работы
  • Дмитрий Иванченко c40eb5d4
    Напрашивается вывод: отмывание и зарабатывание сумасшедшего бабла во всемирном масштабе! И сделать из людей скот, поставив в стойло!
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