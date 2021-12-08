Новини

Інвестор вніс гроші за "Більшовик"

2 33114
Інвестор вніс гроші за "Більшовик"
Переможець конкурсу приватизації "Більшовика" заплатив гроші, зазначила представниця інвесторів Джелебова.

Консорціум інвесторів, який переміг в аукціоні з продажу Першого київського машинобудівного заводу (екс-"Більшовик"), вніс 1,4 млрд грн за придбаний актив.

Про внесення коштів повідомила Ольга Джелебова.

За її словами, команди приступають до вивчення території та розробки концепції майбутнього проєкту.

"Концепція знаходиться в стадії детального опрацювання і вимагає значного часу та різних компетенцій. Об'єкт великий, непростий і потребує глибокого детального вивчення. Наше завдання – створити тут відкритий, комфортний, сучасно облаштований простір для роботи, дозвілля та проживання неподалік центру міста", – заявила представник консорціуму.

За її словами, інвестор готовий виконувати умови угоди, незважаючи на складну ситуацію, що постійно змінюється, в Україні та світі.

"Ми готові повністю виконати взяті на себе інвестиційні зобов'язання та вкладатись у розвиток проекту вже найближчим часом, незважаючи на непросту економічну та політичну кон'юнктуру в Україні та світі", – зазначила Ольга Джелебова.

Як повідомлялося, конкурс із приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, екс-"Більшовик") відбувся 27 жовтня. Завод продано консорціуму інвесторів у складі компанії UDP (Андрій Іванов) та "А Девелопмент" (Олексій Баранов).

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Виктор Ле
    Змова пройшла... взяли за бесцінь. Учіться лохи.
  • Jay Sullivan
    Ви бачили той смітник? А його же ще зносити доведеться частково. Реновація завжди обходиться дорожче ніж нове будівництво, це чудо що воно само по собі не впало до сих пір.

    Цікаво чи за умовами угоди новий власник дасть можливість закінчити Шулявський шляхопровід.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Иванов..Баранов...,,Братам " продали?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини