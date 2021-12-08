Інвестор вніс гроші за "Більшовик"

Переможець конкурсу приватизації "Більшовика" заплатив гроші, зазначила представниця інвесторів Джелебова.

Консорціум інвесторів, який переміг в аукціоні з продажу Першого київського машинобудівного заводу (екс-"Більшовик"), вніс 1,4 млрд грн за придбаний актив.

Про внесення коштів повідомила Ольга Джелебова.

За її словами, команди приступають до вивчення території та розробки концепції майбутнього проєкту.

"Концепція знаходиться в стадії детального опрацювання і вимагає значного часу та різних компетенцій. Об'єкт великий, непростий і потребує глибокого детального вивчення. Наше завдання – створити тут відкритий, комфортний, сучасно облаштований простір для роботи, дозвілля та проживання неподалік центру міста", – заявила представник консорціуму.

За її словами, інвестор готовий виконувати умови угоди, незважаючи на складну ситуацію, що постійно змінюється, в Україні та світі.

"Ми готові повністю виконати взяті на себе інвестиційні зобов'язання та вкладатись у розвиток проекту вже найближчим часом, незважаючи на непросту економічну та політичну кон'юнктуру в Україні та світі", – зазначила Ольга Джелебова.

Як повідомлялося, конкурс із приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, екс-"Більшовик") відбувся 27 жовтня. Завод продано консорціуму інвесторів у складі компанії UDP (Андрій Іванов) та "А Девелопмент" (Олексій Баранов).