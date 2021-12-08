Розмовляючи з кримськими татарами в окупованому Криму ти постійно чуєш: "Коли Україна звільнить нас?" - Чийгоз
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз.
"Ердоган завжди заявляв від початку окупації, що за братів кримських татар Туреччина стояла і стоятиме на дуже твердих позиціях підтримки та захисту. Росія трансформувала свою агресію в постійно наростаючий тиск, фізичний та психологічний. І результати ми бачимо: дуже багато людей опинилися у в'язницях або перебувають під загрозою туди потрапити. Починаючи з дитячих садків та шкільних закладів, йде постійне впровадження своєї ідеології через військово-патріотичне виховання", - розповів парламентар.
За його словами, кримські татари сьогодні замкнулись і методи РФ не спрацьовують.
"Як наслідок, зростає аспект фізичного тиску. Усе це є. Але що характерно: сьогодні, розмовляючи з кримськими татарами в Криму, ти постійно чуєш: коли? Коли Україна звільнить нас?" - додав Чийгоз.
"На тлі радянської брехні, яку не сприймали ми шукали альтернативу. Так і зараз відбувається. Я вам приклад наведу. Включаєш скайп, дзвониш комусь зі своїх друзів, соратників. І тут до нього у гості заходять. Заходять - і не бачачи, що той спілкується зі мною на відео, кажуть: слава Україні! Той каже: Селям алейкум, героям слава! І сміються", - додав нардеп.
Інтерв'ю з Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте тут.