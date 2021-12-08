ЗМІ оприлюднили список жертв та тяжко травмованих у жахливому ДТП на Чернігівщині

З'явився список 13 загиблих та 7 постраждалих у ДТП з маршруткою, яке напередодні сталося біля Брусилова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про список оприлюднив місцевий сайт Чеline.

В страшній автокатастрофі під Черніговом вчора загинули 13 людей, 7 тяжко травмовані. З’явився список із прізвищами загиблих і тих, хто бореться за життя в лікарнях. Особа однієї людини з числа загиблих не встановлена.

Видання зазначає, що список надав головний спеціаліст з інформаційної діяльності Плисківської сільської ради Наталія Демусенко.

Утім, офіційної інформації із списком загиблих та постраждалих поки немає.







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Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.