Сьогодні Шевченківський райсуд Києва почне розгляд справи Семенченка і Шевченка

Сьогодні, 8 грудня, о 12:00 в Шевченківському районному суді м. Київ почнеться розгляд справи щодо екснардепа Семена Семенченка, агента НАБУ Євгена Шевченка та ветеранів батальйону "Донбасс". На цей самий час СБУ викликає дружину Семенченка на допит.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав колишній нардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"У бажанні прислужити Путіну та Лукашенку голова ФСБУ Баканов скотився до вже дешевих трюків. Судилище над ветеранами батальйону "Донбас" заплановано на 8.12.2021 о 12:00 у Шевченківському суді (Дегтярівська, 31А). На першому засіданні в тому числі розглядатиметься і моє тримання під вартою. Прокурори по команді "зверху" терміново підготували нове клопотання про продовження запобіжного заходу для мене ще на 2 місяці", - розповів він.

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"Моя дружина Наталка Музика готувалася прийти до суду та свідчити на цьому слуханні. Однак це не входило до планів фальсифікаторів. Тому їй терміново вручили повістку на допит у СБУ і саме на 12:00 і саме на середу. Баканов і Єрмак не хочуть, щоб моя дружина могла прибути на суд. Не хочуть, щоб я зміг побачити свою сім'ю тому і не дають побачення з родичами вже півроку", - додав Семенченко.

"Я не бачив своєї сім'ї, коли воював у 2014. Я не бачу своєї сім'ї і зараз, коли перебуваю за ґратами. Коли ми з побратимами захищали Україну на фронті, а ті, хто зараз знущається над нами, ховалися по кущах у глибокому тилу. Ці негідники загрожують моїй дружині, організовують їй "нещасні випадки" та порушують фейкові кримінальні справи. А зараз так звана "влада" використовує мою ізоляцію зовсім не для слідства. Ці дешеві проросійські клоуни насправді звичайні труси, які вміють воювати тільки з жінками та дітьми. Вони дуже бояться вільних людей. Бояться тому, що їхня маска "патріотів" тримається на їхніх безсоромних мордах вже зовсім "на соплях". Тому жодного суду над ветеранами "Донбасу" вся ця публіка не планує. Тільки СУДИЛИЩЕ у путінському стилі. Якщо в них вийде це з нами, то ніхто не завадить їм потім розправлятися з будь-яким вільним українцем за тим самим сценарієм. Закликаю українців прийти на це судилище. Не тільки, щоб підтримати нас. Щоб те, що творять зараз з нами та нашими сім'ями, ці труси не змогли повторити вже з усією Україною. Слава Україні!" - резюмував Семенченко.





Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.