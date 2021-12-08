За добу в Києві від COVID-19 померло 26 осіб, виявили 1519 нових випадків. Серед захворілих понад 100 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1519 хворих на коронавірус. 26 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"1519 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 26 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 7762 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 308 801", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 843 жінки віком від 18 до 94 років та 573 чоловіки віком від 18 до 94 років. А також 49 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 54 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 15 жінок від 37 до 94 років і 11 чоловіків від 43 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 80 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужала минулої доби 1775 людей. Загалом коронавірус подолали 272 237 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 318, в Дніпровському — 220, в Дарницькому та Святошинському районах — по 165 випадків", – зазначив Кличко.