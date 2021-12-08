План Банкової фальсифікувати конкурс на голову САП відбито, у Татарова залишився один сценарій - зривати через ОАСК, - Шабунін

Офісу Президента не вдалось фальсифікувати конкурс на призначення керівника САП. Тепер вони спробують зірвати його через ОАСК.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"План Банкової фальсифікувати конкурс на керівника САП відбито, у Татарова залишився лише один сценарій - зривати весь конкурс через ОАСК", - пише він.

"Після двомісячної тяганини, зривання засідань, проплачених мітингів, хамства міжнародним партнерам та іншого трешу Татарівська частина конкурсної комісії таки поставила бали за попередній етап", - додає голова ЦПК.

За даними Шабуніна, у підсумку розрив між детективом НАБУ Клименком і прокурором Офісу генпрокурора Синюком збільшився і становить 21 бал.

"Математично це гарантована перемога першого і ось чому", - зазначає він та наводить свої аргументи:

- В конкурсі залишився лише один етап - співбесіда, за яку кожен з кандидатів може отримати максимум 25 балів.

- Навіть якщо Татарівці підуть в бєспрєдєл і поставлять Клименку-0 а Синюку-25, то оцінки (які б вони не були) назалежної частини комісії не дозволяють сфальсифікувати розрив аж у 21 бал.

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"А це означає, що в Банкової залишається лише один спосіб зірвати конкурс - рішенням слухняного ОАСК, який Зеленський, нагадаю, вже півроку невідкладно ліквідовує. Власне саме для реалізації цього сценарію Татарівці наполягли на проведенні співбесіди аж 21-го грудня", - додає Шабунін та обіцяє детальніше про цей план знищення конкурсу рішенням ОАСК написати згодом.

"Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України. Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСК?", - порушує питання він наостанок.