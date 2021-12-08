Путін накопичує війська біля кордонів України через провал російської політики щодо Донбасу, - Гербст
Про це заявив посол США в Україні в 2003-06 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвяченій підсумкам телефонної розмови Президента США Джозефа Байдена з Владіміром Путіним, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін це робить через те, що на Донбасі нічого не змінюється і його політика не досягла тих цілей, які ставила перед собою", - пояснив експосол.
Гербст зазначив, що адміністрація США дуже швидко, дуже оперативно і ефективно на це відповіла.
"Були і приватні попередження, і офіційні попередження, потім були публічні попередження. І були дуже серйозні консультації з країнами-союзниками", - додав він.
Водночас, наголосив Гербст, зараз існує підтримка з боку Євросоюзу щодо санкцій і їхнього посилення, якщо Москва вирішить все-таки напасти на Україну ще раз.
Також експосол назвав спекуляціями розмови про те, що США нібито має намір підтримувати хороші стосунки з Росією для протидії Китаю.
"Я думаю, що ті, хто каже, що треба миритися з Росією, не знаходять відповіді в політикумі у Вашингтоні. Ми бачимо, що те, що говорили, що Байден дасть якісь запевнення щодо червоних ліній Путіну, це не збулося. ... Путін намагається нас залякати в сенсі кібератак, а Україну в сенсі накопичення військ і військової техніки", - сказав він.
Гербст підкреслив, що США проводять послідовну політику щодо російської агресії та продовжуватимуть її надалі.