Орбан у прощальному листі до Меркель вперше назвав ситуацію на Донбасі "російсько-українською війною"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель прощального листа, оскільки сьогодні Бундестаг обирає її наступника. У повідомленні чиновник вперше визнав, що ситуація на Донбасі - це війна між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

"Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни", - цитує пресслужба угорського уряду звернення Орбана до Меркель.

Те, що в листі канцлеру прем'єр вперше використав термін "російсько-українська війна" зауважило видання Infopost. Там розповіли, що починаючи з 2014 року Орбан жодного разу у публічних висловлюваннях не називав так ситуацію на Донбасі.

Крім того, подібне формулювання не часто можна зустріти й під час виступів угорських політиків чи лідерів країни. Навіть самі ліберальні та західні медіа найчастіше послуговуються словами "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на сході України", і як максимум "російсько-український конфлікт".

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