Орбан у прощальному листі до Меркель вперше назвав ситуацію на Донбасі "російсько-українською війною"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.
"Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни", - цитує пресслужба угорського уряду звернення Орбана до Меркель.
Те, що в листі канцлеру прем'єр вперше використав термін "російсько-українська війна" зауважило видання Infopost. Там розповіли, що починаючи з 2014 року Орбан жодного разу у публічних висловлюваннях не називав так ситуацію на Донбасі.
Крім того, подібне формулювання не часто можна зустріти й під час виступів угорських політиків чи лідерів країни. Навіть самі ліберальні та західні медіа найчастіше послуговуються словами "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на сході України", і як максимум "російсько-український конфлікт".