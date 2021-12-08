Нинішня криза значно перевершує масштаби України: дії Росії загрожують міжнародному порядку в цілому, - Блінкен

Імовірні спроби вторгнення Росії до України та Китаю на Тайвань розцінюються Держдепартаментом США як "серйозні помилки" з далекосяжними наслідками.

Про це заявив на заході Wall Street Journal державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Блінкен дав зрозуміти, що США для зниження загрози, як і раніше, віддають перевагу дипломатичним засобам, хоча готові і до заходів іншого характеру, якщо дипломатія не дасть результату. Учорашнє попередження президента Байдена російському лідеру Володимиру Путіну про наслідки вторгнення в Україну має "вплинути на ухвалення майбутніх рішень президента Путіна", – сказав держсекретар.

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Він вважає нинішня криза значно перевершує масштаби України, оскільки спроба Росії змінити кордони іншої країни силою є загрозою усталеному міжнародному порядку в цілому.

Блінкен провів паралель між ескалацією біля кордонів України зі спробами Китаю змінити глобальну систему у своїх інтересах, зокрема ймовірною агресією проти Тайваню. Він сказав, що США й надалі мають намір забезпечувати Тайваню засоби для самозахисту. "Якщо Пекін намагатиметься змінити статус-кво силою в односторонньому порядку, це стане дуже серйозною помилкою", – сказав він.