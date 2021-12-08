Саакашвілі відновив лікування після дозволу вмикати телевізор, - адвокат Садзаглішвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у військовому госпіталі в Горі, припинив оголошену напередодні ввечері акцію протесту та відновив лікування.

Про це повідомив у середу журналістам адвокат Димитрій Садзаглішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Протест Міхеіла Саакашвілі був зумовлений тим, що напередодні представники пенітенціарної служби заявили йому, що за зламану в листопаді в тюремній лікарні копійчану пластмасову деталь на нього накладається дисциплінарне стягнення в госпіталі в Горі, і йому відключають телевізор, а також обмежують зустрічі з відвідувачами. Після різкого протесту Саакашвілі пенітенціарна служба ввімкнула телевізор у палаті", - сказав адвокат.

Він вважає, що дії Міністерства юстиції та пенітенціарної служби стосовно Саакашвілі можна розцінити, "як продовження нелюдяного ставлення до нього".

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.