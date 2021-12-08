Побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося, - Пайфер

Рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття Північного потоку-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради, присвяченій підсумкам телефонної розмови Президента США Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.

"В цій розмові ви бачили, що пізніше Білий дім сказав, що будуть застосовані сильні економічні та інші засоби для того, щоби зупинити агресивну політику Росії. Я не знаю, чи ми побачимо більше деталей і подробиць щодо таких кроків і заходів офіційно, але в тому, що стосується економічних санкцій, то завжди говорять про "Північний потік-2", - розповів експосол.

Пайфер зазначив, що розуміє позицію Німеччини в цьому питанні, але нагадав, що країна зазначила, якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проект "Північний потік-2", щоби показати ціну агресорові.

Також він наголосив, що побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося.

"Ця інфраструктура вже існує біля їхніх кордонів в Балтиці, де розташовані війська НАТО. І якщо буде напад на Україну, то тоді всі східні члени Альянсу будуть просити додаткової допомоги, і можна сказати, що потуга НАТО на кордонах Росії лише посилиться", - пояснив експосол.

Крім того, Стівен Пайфер висловився за тіснішу співпрацю США і ЄС щодо агресивної політики Росії та назвав неприйнятними спроби Росії впливати на вибір Україна, зокрема, щодо її прагнення вступити до НАТО.

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