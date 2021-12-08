Смертельна ДТП на Чернігівщині: поліція затримала водія вантажівки

Поліцейські затримали водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

Попередньо відомо, що рейсовий автобус сполученням "Борзна-Чернігів" рухався в напрямку обласного центру. Назустріч йому їхала вантажівка під керуванням 44-річного мешканця Чернігівського району. На відрізку автошляху між селами Снов’янка та Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом.

Внаслідок ДТП 11 осіб загинули на місці (в тому числі водій автобуса), одна людина померла в кареті "швидкої допомоги" та ще одна – в лікарні.

До медичних закладів Чернігова з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували сімох осіб. Наразі всім постраждалим надається необхідна допомога.

"Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей)", – сказав начальник Головного управління Нацполіції у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

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На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків. Призначена низка експертних досліджень. На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і куту зіткнення транспортних засобів. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів.

З метою проведення всебічного та неупередженого розслідування поліція просить можливих свідків та очевидців ДТП зателефонувати за номерами 073-200-12-31, 096-273-21-22, або "102".

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, що вчора близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.