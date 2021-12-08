Венеціанська комісія перенесла розгляд Закону про олігархів на кінець січня, - Совгиря

Бюро Венеційської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію Комісії.

Про це написала у телеграмі представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, розгляд заплановано на сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року.

"Висновок буде надано за терміновою процедурою", - зазначила Совгиря та додала, що попередньо, розгляд цього питання був запланований на 10-11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів: Венеціанська комісія скаже своє слово 10-11 грудня