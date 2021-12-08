США ніколи не погодяться на ультиматум РФ стосовно України та НАТО, - Арахамія про результати перемовин Байдена і Путіна

Сполучені Штати Америки ніколи не погодяться на ультимативні вимоги Російської Федерації про перегляд глобального порядку денного, зокрема й у питанні євроатлантичної інтеграції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Американська сторона ніколи не погодиться на ультимативні вимоги про перегляд глобального порядку денного й усталених міжнародних правил, які висуває російська сторона, зокрема з питанням щодо України та НАТО", - сказав Арахамія, коментуючи відеопереговори президентів США та РФ Джозефа Байдена та Володимира Путіна.

За результатами відеозустрічі Байден-Путін стало також зрозуміло, що "будь-які дії стосовно Росії та захисту від Росії будуть виключно спільними та скоординованими для всіх у Європі, що і є ключовою метою президента Байдена – діяти спільно із союзниками, щоб це було максимально переконливо для Росії", - додав парламентарій.

За словами народного депутата, Байден ясно заявив, що підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також забезпечить посилення всіх держав східного флангу НАТО.

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"Ми вдячні американській стороні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за послідовні зусилля щодо забезпечення деескалації та довготривалої стабільності в нашому регіоні", - підсумував Арахамія