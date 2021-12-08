Новий технологічний університет, який інвестуватиме в стартапи студентів, запустять наступного року, - Мінцифри

Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців, тоді як, за оцінками учасників ринку, реальна потреба становить понад 30 тисяч на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової траснформації.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час презентації щодо запуску SET University зазначив, що Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом у Східній Європі.

"У нас має з’являтися ще більше "єдинорогів", таких як GitLab чи Grammarly. Одна з цілей Мінцифри - до 2024 року збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. Тому ми створюємо додаткові стимули від держави для розвитку сфери. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців. Тому ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними", - пояснив голова Мінцифри.

Як дипломну роботу випускники презентуватимуть ідею або проєкт власного стартапу. Найкращі проєкти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.

Наразі університет аналізує потреби абітурієнтів та ІТ-ринку, щоб визначити фінальний список напрямів навчання, але вже відомо, що великий акцент робитиметься на новітніх технологіях. Зараз університет розглядає такі дисципліни: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things. Навчати студентів будуть професори з провідних українських та закордонних університетів і топ-менеджери українських і міжнародних ІТ-компаній. Зокрема, ті зможуть стати менторами студентів та презентувати реальні ІТ-кейси, щоб студенти долучалися до їх вирішення.

Університет запустять у 2022 році.

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