Робоча група почала підготовку змін до Регламенту Ради: з 52 рекомендацій місії Кокса жодна не виконана, - Корнієнко

На першому засіданні робочої групи з напрацювань змін до Регламенту була конструктивна атмосфера.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді у середу сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

За його словами, на засіданні не обійшлося без політичних питань, однак здебільшого був конструктив.

"Ми домовилися про засадничі речі. Їх кілька. По-перше, працювати в режимі такої човникової дипломатії. Це означає, що представники всіх фракцій, які делеговані в цю робочу групу, повертатимуться у свої фракції і там обговорюватимуть ті чи інші ініціативи робочої групи. Частина фракцій, такі як ОПЗЖ і "Батьківщина", уже прийшли з готовими пропозиціями, по яким у них навіть є зареєстровані законопроєкти. Фракція монобільшості представила своє бачення, яке було більш політичним, але ми розуміємо, що монобільшість має багато депутатів у яких є свої ідеї, і які просуватимуть їх надалі. Також ми послухали думку Апарату Верховної Ради. Вони готові віддати нам усі напрацювання, які у них є", - розповів перший віцеспікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук не хоче, щоб Регламент ВР був "процедурним джемом": "Дещо ми будемо виправляти, дещо – підправляти"

Корнієнко повідомив, що "наріжним каменем" у обговореннях змін до Регламенту є висновки Пета Кокса.

"Ми дуже дякуємо за роботу. За нашу активну співпрацю. Залишаємося у контакті. У нас плануються нові обговорення та діалоги. … Але ми маємо розуміти, що попередня постанова про імплементацію рекомендацій місії Пета Кокса… із 52 пунктів жоден не виконаний, хоч ця постанова приймалася у 2016 році. Час оновити ці домовленості та ці процеси", - додав він.

Нардепи наголосив, що на засіданні групи піднімалося питання діджиталізації Верховної Ради: "Ми обговорюємо ситуацію, яка склалася із повним переходом на безпаперову діяльність, на повний paperless. На жаль, у нас є не дуже позитивні приклади з комітетів, де важко ще перейти повністю на paperless, зокрема, через ситуацію з поправковим спамом, яка виникає час від часу. Нагадаю, що у нас є зобов’язання перейти із сьомої сесії на повний paperless. Вона (сесія. – Ред.) починається на початку лютого. Прийматимемо рішення з керівництвом Верховної Ради та фракцій, як діяти в цій ситуації".

Перший заступник голови Верховної Ради проінформував, що наступне засідання групи планується провести в зумі в "останній тиждень роботи в округах".