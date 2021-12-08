Зростання захворюваності на коронавірус очікуємо після новорічних свят, - Кузін

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні можна очікувати після новорічних свят.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"В кінці січня маємо сезонне підвищення захворюваності. Воно пов'язане із сезонними коливаннями... Тому також очікуємо в кінці січня поступове збільшення нових випадків", - пояснив він.

За словами Кузіна, попри зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19. Оскільки Україна орінтуєтся на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

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