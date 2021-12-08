Печерський суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Відповідну ухвалу суду від 25 листопада 2021 року оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затримана на підставі рішення слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання має бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, що ухвалив рішення про дозвіл на її затримання з метою приводу", - зазначається в постанові суду.

Постанова діє впродовж шести місяців з дати прийняття.

У тексті постанови не зазначається ім'я підозрюваного, проте повідомляється, що 2 грудня 2014 року він вступив на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Зазначається, що Демчишину було направлено повідомлення про підозру шляхом вручення повідомлення житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання, вручення повідомлення дорослому родичеві, а також направлення його поштовим зв'язком на останні відомі адреси реєстрації та проживання.

Крім того, підозрюваного чотири рази викликали на допит до слідчого, проте за викликом він не явився.

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"Відсутність підозрюваного за адресами реєстрації та проживання, а також нез'явлення до слідчого для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні свідчать про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, прокурора та суду. Сторона обвинувачення зазначає, що станом на 19 листопада 2021 року місцезнаходження підозрюваного невідоме, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби України підозрюваний перебуває за межами України, не з'являється без поважних причин за викликом слідчого, прокурора", - зазначається в постанові суду.

Отже, враховуючи, що Демчишин переховується від органу досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року по квітень 2016 року. За інформацією Служби безпеки України, Демчишин протягом грудня 2014 року - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

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