В Раді поки що не готують звернення до КС щодо перенесення парламентських виборів на 2024 рік, - Корнієнко
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу у Верховній Раді у середу.
"Нагадаю, що для такого звернення потрібно (підписи. – Ред.) 45 народних депутатів. Я, як і мій колега Руслан Олексій Стефанчук, не готові підписувати таке звернення. У мене інша думка щодо цього. Чекатимемо на новини в цьому напрямку. Ми не маємо іншого механізму, окрім як роз’яснення Конституційного Суду в цьому питанні. Поки цього роз’яснення немає, немає навіть заявки, щоб його отримати, поки залишаємося в існуючій правовій реальності щодо виборів у 2023 році", - зазначив Корнієнко.
Він наголосив, що Конституцію може тлумачити тільки Конституційний Суд.
Відповідаючи на запитання, як може вплинути перенесення парламентських виборів на політичну ситуацію в країні, перший віцеспікер заявив: "Ми ж не на політологічних семінарах чи гуртках. Це вже політологи в ефірах телеканалів змоделюють, які можуть бути політичні, політологічні нюанси цього процесу. Будь-який державний діяч, службовець, політик відповідно до ст. 19 Конституції має діяти в межах і в спосіб, визначений законами і Конституцією країни".