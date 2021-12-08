В Раді поки що не готують звернення до КС щодо перенесення парламентських виборів на 2024 рік, - Корнієнко

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко не чув про підготовку звернення народних депутатів до Конституційного Суду щодо можливого перенесення парламентських виборів на 2024 рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу у Верховній Раді у середу.

"Нагадаю, що для такого звернення потрібно (підписи. – Ред.) 45 народних депутатів. Я, як і мій колега Руслан Олексій Стефанчук, не готові підписувати таке звернення. У мене інша думка щодо цього. Чекатимемо на новини в цьому напрямку. Ми не маємо іншого механізму, окрім як роз’яснення Конституційного Суду в цьому питанні. Поки цього роз’яснення немає, немає навіть заявки, щоб його отримати, поки залишаємося в існуючій правовій реальності щодо виборів у 2023 році", - зазначив Корнієнко.

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Він наголосив, що Конституцію може тлумачити тільки Конституційний Суд.

Відповідаючи на запитання, як може вплинути перенесення парламентських виборів на політичну ситуацію в країні, перший віцеспікер заявив: "Ми ж не на політологічних семінарах чи гуртках. Це вже політологи в ефірах телеканалів змоделюють, які можуть бути політичні, політологічні нюанси цього процесу. Будь-який державний діяч, службовець, політик відповідно до ст. 19 Конституції має діяти в межах і в спосіб, визначений законами і Конституцією країни".