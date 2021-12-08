Путін і Байден обговорили можливість наступного контакту, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден обговорювали можливість наступного контакту після того, як відбудуться переговори їхніх представників, але тимчасові перспективи майбутнього можливого спілкування лідерів наразі назвати неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти цих представників, треба буде поспілкуватися ще раз. Але наразі відповісти, коли це буде, неможливо", - сказав Пєсков.

Тим більше, зазначив він, неможливо говорити і про формат спілкування президентів у майбутньому.

"Формат неважливий. Власне, цей формат дозволяє досить відверто розмовляти. І принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", - сказав Пєсков.

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