У Кремлі заявили, що Москва та Вашингтон планують оперативно розпочати обговорення "складної конфронтаційної ситуації"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів про дії Москви та Вашингтона після саміту глави Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

"Президенти домовилися про те, що вони призначать своїх представників, які оперативно почнуть обговорення складної конфронтаційної ситуації, обговорення питань стратегічної безпеки на континенті", - сказав він.

Представник Кремля додав, що коли точно це станеться, поки що невідомо, проте глави держав мали на увазі, що призначення представників має відбутися оперативно.

Нагадаємо, 7 грудня Путін і Байден провели двогодинні переговори приділивши особливу увагу Україні. Як зазначили у Білому домі, президент США пообіцяв Путіну надати жорстку відповідь у разі військової ескалації в Україні.

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