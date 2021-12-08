ОП поки не коментує переговори Байдена і Путіна: чекаємо на розмову з президентом США, - Никифоров

Офіс Президента Володимира Зеленського наразі не коментує розмову президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна і чекає на розмову українського та американського лідерів.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду"

"Реакція Офісу Президента буде після розмови Зеленського з президентом США Байденом. Публічні комюніке не віддзеркалюють двох годин розмови, тому давайте все йтиме своєю чергою – і вже, коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ, тоді і будемо реагувати", - заявив він.

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Никифоров нагадав, що перед розмовою Байдена і Путіна Зеленському телефонував держсекретар США Ентоні Блінкен і "пробрифінгував про те, про що йтиметься під час розмови Байдена і Путіна".

Речник Зеленського підкреслив, що у "України є повна довіра до її партнерів".

Відповідаючи на питання, чому була перенесена розмова Байдена і Зеленського, про що повідомляли ЗМІ, Никифоров сказав, що ніякого перенесення не було. Мовляв, була домовленість, що президенти України і США поговорять після розмови Байдена і Путіна, цю розмову запланували на 9 грудня.

Коли саме відбудуться переговори Зеленського і Байдена та в якому саме форматі – телефонного дзвінка чи відеодзвінка – наразі невідомо.