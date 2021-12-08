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Будь-яке вторгнення РФ в Україну буде стратегічною помилкою, доведеться заплатити реальну ціну, - МЗС Великої Британії

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Будь-яке вторгнення РФ в Україну буде стратегічною помилкою, доведеться заплатити реальну ціну, - МЗС Великої Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія зробить стратегічну помилку в разі вторгнення в Україну, й за це Москві доведеться заплатити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яке вторгнення Росії в Україну буде стратегічною помилкою. Як сказав президент Байден, за це доведеться заплатити реальну ціну", - сказала Трасс.

Голова МЗС Великобританії висловила підтримку безпеки, оборони та енергетичної незалежності України. Трасс заявила, що пізніше в середу проведе зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Топ коментарі

  • Вольный Каменьщик
  • Алекс Ков
    Британці ви найкращі після штатів
  • Василь Довганенко 7230397a
    Які рішучі слова. От як би такі слова перетворювалися в новітні засоби ППО передані на умовах ленд-гізу Україні. Ціни б таким словам не було.
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