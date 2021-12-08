Будь-яке вторгнення РФ в Україну буде стратегічною помилкою, доведеться заплатити реальну ціну, - МЗС Великої Британії
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Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія зробить стратегічну помилку в разі вторгнення в Україну, й за це Москві доведеться заплатити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будь-яке вторгнення Росії в Україну буде стратегічною помилкою. Як сказав президент Байден, за це доведеться заплатити реальну ціну", - сказала Трасс.
Голова МЗС Великобританії висловила підтримку безпеки, оборони та енергетичної незалежності України. Трасс заявила, що пізніше в середу проведе зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.