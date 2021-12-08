У в'язницях та СІЗО в ОРДЛО незаконно утримують 30 жінок, які зазнають катувань, - Денісова

Наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де вони зазнають катувань та неналежного поводження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Омбудсмен зазначила, що п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

Вона додала, що, зокрема, громадянка України, вчителька фізики Наталія Шило пів року незаконно утримується у полоні на окупованій території Донеччини. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

"Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Наразі вона перебуває у СІЗО-5 м. Донецька, - написала Денісова.



На фото Наталія Шило

Також омбудсмен зазначила, що Наталія Шило - корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року – 2018" у номінації "Фізика". Згодом Наталія переїхала до Києва.

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"Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення", - наголосила Денісова.