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Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

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Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк
Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з Заходом і намагатися розділити ЄС та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк.

"Путін - не той, хто буде малювати червоні лінії. Західний світ і Україна будуть встановлювати червоні лінії для Путіна: жодної ескалації, жодної подальшої агресії проти України. Залиште Україну в спокої і поверніть Донецьк, Луганськ і Крим", - наголосив він.

За його словами, президент США Джо Байден "зробив чудову роботу в плані консолідації спільної позиції усіх наших західних союзників".

Також експрем'єр зазначив, що президент країни-агресора намагається кинути виклик Заходу і випробувати президентство Байдена, адже "Путін намагається відновити Радянський Союз і захопити всю Україну".

Водночас Яценюк додав, що Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО.

Надзвичайно важливо зараз, підкреслив він, - "не посилати Путіну жодних змішаних сигналів": "Хочу ще раз повторити: ми ніколи не здамося".

"Будь-яка неоднозначність дає можливість Путіну розігрувати гру з нашими західними партнерами і намагатися розділити ЄС та США. Тож жодних розбіжностей між нашими позиціями - України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів. ... Путін розуміє тільки мову сили. Наша сила - в нашій єдності і в непохитній підтримці територіальної цілісності України. Наша сила - в рішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю. Наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін буде і надалі нарощувати ескалацію і намагатися захопити Україну", - зазначив Яценюк.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Також читайте: Заява Зеленського про прямі перемовини з Путіним - це антиукраїнська і антидержавна дія, - Яценюк

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    А теперь серьезно. Почему Байден так откровенно игнорит Зеленского. Нет он с ним сотрудничает, раз украинцы его выбрали на демократических выборах. Но выдает ему самый необходимый минимум информации. И США пытаются защитить Украину с минимальным участием Зеленского.
    Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
    Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся. И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
    Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
    @Oleg Helgiv
  • Чайка Київ
    Держскарбниця.
    Яценюк-     зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
    Гройсман- з 90, за 2016-2019, млрд до 130 млрд гривень.
    Гончарук- зі 130 млрд, за 5 місяців, до 12 млрд гривень
    Шмигаль- ...
  • растуди
    Туреччина - не член ЄС, має територіальний конфлікт на Кіпрі, купує наступальне озброєння у рашки і є членом НАТО. Тобто, вміти треба, а не розводити руками
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