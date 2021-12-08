ДТП із 13-ма загиблими під Черніговом: водієві вантажівки повідомлено про підозру

Триває досудове розслідування страшної аварії, під час якої 7 грудня неподалік Чернігова загинули 13 людей і 7 отримали тяжкі травми.

Про це повідомив у фейсбуці керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчий за погодженням з прокурором вручив 44-річному водієві вантажівки повідомлення про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3. ст. 286 КК України)", - зазначив він.

Крім того очільник облпрокуратури пообіцяв, що за результатами слідства буде надано правову оцінку УСІМ без виключення обставинам, що призвели до трагедії на дорозі.

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Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.