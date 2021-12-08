Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "1+1"

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення переоформила п’ять ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", таке рішення регулятор прийняв на засіданні 8 грудня.

Зміни стосувались виходу зі складу наглядової ради каналу "1+1" бенефіціарного власника Ігоря Коломойського.

У лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Віктора Медведчука та не знайшла порушень. Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно із цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності "1+1" складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %).Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.

Читайте: Коломойському дозволили не платити понад 4 млрд податку на прибуток