Зеленський привітав Шольца із обранням на посаду канцлера Німеччини: Розраховую на конструктивний діалог і на нашу зустріч

Президент України Володимир Зеленський привітав федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца з обранням на посаду. Крім того, Зеленський зазначив, що очікує на конструктивний діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Вітаю Олафа Шольца і новий німецький уряд з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва і над рухом України в Європейський Союз і НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч", - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини