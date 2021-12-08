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Польща передала Україні 300 тис. доз вакцини проти коронавірусу

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Польща передала Україні 300 тис. доз вакцини проти коронавірусу
Польща передала Україні 300 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило МЗС Польщі.

"Польща солідарна з Україною. В Україну вирушила чергова партія вакцини проти COVID-19. Завдяки співпраці МЗС з Урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі нашому східному сусідові відправлено 300 тис. доз вакцини", - йдеться в повідомленні.

На сайті польського уряду зазначається, що партія вакцини кількістю 300 тис. доз вирушила в Україну 29 листопада.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Поняли что толку с неё немного и решили попиариться
  • Asrarim Bobovixh b2ac1bde
  • Підлога Маккартні
    Если Астразеленка, то опять придется утилизировать ее, как прошлый раз. Почему-то именно ей доверия нет. Молодеж колит файзер, старики короновак. Раз поляки от зеленки отказываются, значит с ней что-то не чисто
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