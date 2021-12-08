Кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової

Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази "Миротворця". До неї вносять людей, які, на думку власників бази, становлять загрозу національній безпеці України.

Про це Суспільному повідомила Кіберполіція у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.

Розслідування здійснюється за статтею 182 Кримінального кодексу України – "Порушення недоторканності приватного життя". Максимальна санкція цієї статті – арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п’яти років.

Кримінальну справу в Кіберполіції порушили після звернення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової. На початку листопада 2021 року вона звернула увагу на історію 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.

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Як показало розслідування StopFake, російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у воєнних злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ. Дівчину внесли до бази "Миротворця" через участь у фестивалі "Зірки над Донбасом", який відбувся на окупованих територіях Луганщини.

Тоді Денісова заявила, що звернулася до правоохоронців із вимогою вилучити дані про дитину з бази й закрити її.

"Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, а також і інших. І ми побачили, що там вона не одна, і тому ми сьогодні якраз обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював. Тому що він справді завдає багато шкоди не тільки дітям, а й іншим громадянам", – сказала Денісова.

У Кіберполіції повідомили, що надіслали запити Миротворцю щодо наявності в списках на їхньому сайті інших малолітніх та неповнолітніх дітей "з метою перевірки викладених у зверненні (Денісової. – Ред.) обставин".

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Недержавна організація "Миротворець" була створена у 2014 році. Як зазначено на її сайті, організація "досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку". На сайті були опубліковані персональні дані тисяч людей, які, на думку організації, становлять загрозу. У 2018 році заступник глави Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявив, що "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.