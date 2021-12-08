У МЗС Росії заявили, що не проти підключення США до Нормандського формату

Франція та Німеччина навряд чи заперечуватимуть проти розширення "нормандського формату" за рахунок США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив РИА "Новости" виконувач обов'язків директора Третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Красницький.

"Це питання (підключення США до "нормандського формату"), воно постійно звучить, у принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато у "врегулюванні українського конфлікту". В принципі, якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка впливала на Київ", - сказав він.

За його словами, і раніше за часів президентства Барака Обами існували переговорні канали з американською стороною, а зараз вони поновлюються.

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"Тому це зараз питання техніки, чи всередині "нормандського формату", чи ззовні, але завжди визнається значення позиції США у "внутрішньоукраїнському" регулюванні, це ніхто з професіоналів заперечувати не може", - додали в МЗС РФ.