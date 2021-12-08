Кулеба про вчорашні перемовини Байдена і Путіна: Контакт слугує засобом стримування та деескалації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що саміт президентів США та Росії зробив можливими "стримування та деескалацію" на Донбасі.

Його заява стала першою офіційною реакцією нашої сторони на вчорашні переговори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів. Зараз, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, головний пріоритет - це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації", - зазначив Кулебаю

За словами міністра, цьому допомагатиме робота союзників "по два боки Атлантичного океану".

Кулеба також додав, що розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, дозволить обговорити подальші кроки щодо стримування Росії від вторгнення та відновлення роботи нормандського формату.

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