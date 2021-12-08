Нацрада з ТРМ перевірить "Перший незалежний" через Шуфрича

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила додаткову виїзну перевірку ТОВ "Тайм медіа" (логотип Перший незалежний) через нові зміни у складі власності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", таке рішення регулятор прийняв 8 грудня на своєму засіданні.

Нацрада проводила перевірку після того, як отримала лист від СБУ.

За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, 98 співробітників каналу, які володіють відсотком його власності, передали Діані Панченко ці частки в управління. Сумарно частка Діани Панченко у статутному капіталі складає 99%. Тобто інформації про 1% у регулятора немає, а фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.

Регулятор провів перевірку компанії. У результаті Нацраді надали документи про те, що Діана Панченко голосувала та одноосібно приймала рішення на загальних зборах учасників ТОВ "Медіахолдинг новини". Надані копії звітів та інші документи.

В регуляторі звернули увагу на те, що кінцевий бенефіціарний власник має здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність компанії.

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"Надані пояснення, копії протоколів та звітів не дають у повній мірі проаналізувати вплив Діани Панченко на прийняття рішень", - зазначив Онопрієнко.

Також Нацрада звернула увагу на те, що народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич оголосив, що став мажоритарним акціонером телеканалу Перший незалежний. За повідомленням сайту колишнього телеканалу "112", частка Нестора Шуфрича - 60%. Решта 40% залишилась у власності колективу.

"Є ознаки конфлікту інтересів у голови парламентського комітету", - зазначив Онопрієнко. На його думку, Шуфрич може впливати на рішення і комітету, і мовника.

"Представник комітету є нашим ліцензіатом", - підкреслила голова Нацради Ольга Герасим’юк.

У зв’язку з цим компанія подала нові відомості про зміну власності. Однак ця інформація була невідома регулятору на момент здійснення перевірки. Тому була призначена додаткова перевірка.

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