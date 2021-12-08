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Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб були результати, - Никифоров

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Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб були результати, - Никифоров
У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Коммерсантъ".

"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це принесло практичні результати", - заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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Топ коментарі

  • A San
    Оце буде на пряямих переговорах?

  • Scorpman Y
    През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.

  • Scorpman Y
    Запад ПРОТИВ прямих переговоров клоунка с фуйлом, но когда такие мелочи волновали коломойшу, ермака, татаров, портнова и т.д.
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