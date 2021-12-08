Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб були результати, - Никифоров
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У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Коммерсантъ".
"Прямі переговори з Росією - ми за. Переговори за участю Туреччини - згодні. Нормандія плюс США - добре. Головне, щоб це принесло практичні результати", - заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.